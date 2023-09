O pedido foi feito, mas não se sabe se foi aceite. A direção de comunicação da Turquia informou, esta segunda-feira, que o Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan pediu ao magnata e presidente executivo da Tesla, Elon Musk, para construir uma fábrica da empresa na Turquia. Musk não terá dito nem que sim nem que não, mas que o território turco é um dos principais candidatos à localização da próxima fábrica.

O encontro entre os dois aconteceu no arranha-céus Turquish House (Casa Turca), em Nova Iorque, para onde Erdoğan voou para participar na 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU. O comunicado, divulgado pela Reuters, revela que Musk, que levou um dos filhos para a reunião, disse que muitos fornecedores turcos já estão a trabalhar com a Tesla e não descartou a hipótese de construir no país a nova fábrica.

Contactada pela agência de notícias, a empresa de carros elétricos não respondeu. A Tesla tem, atualmente, seis fábricas (uma delas, em Berlim). Em maio, Musk revelou que iria, provavelmente, escolher a nova localização até ao final do ano.

Durante o encontro em Nova Iorque, no domingo, Erdoğan terá também dito que a Turquia está disponível para cooperar em matéria de inteligência artificial e em assuntos relacionados com o Starlink, o serviço de internet por satélite da SpaceX. Segundo a direção de comunicação turca, Musk respondeu que a SpaceX quer trabalhar com as autoridades turcas para obter a licença necessária para oferecer serviços na Turquia.

Erdoğan também convidou Musk a participar num festival aeroespacial de tecnologia, o Teknofest, no final de setembro. O magnata terá aceitado.

Esta segunda-feira, Elon Musk deverá ainda encontrar-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Califórnia.