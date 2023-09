A França negou esta segunda-feira que abrirá um centro de acolhimento para migrantes em Menton, cidade que faz fronteira com Itália, especificando que apenas reforçará a capacidade de atendimento da polícia francesa para tratar rapidamente dos pedidos de asilo.

O responsável pela região francesa dos Alpes-Marítimos, Bernard Gonzalez, explicou em conferência de imprensa que o objetivo é criar estruturas temporárias que ajudem a polícia de fronteiras a lidar com as exigências de receber diariamente 200 migrantes, que serão informados posteriormente se têm direito de permanecer no país.

“A ideia é evitar a sobrelotação“, declarou Gonzalez, referindo-se à provável chegada de parte das 10 mil pessoas que desembarcaram nos últimos dias na ilha italiana de Lampedusa, provenientes do norte de África – 130 mil no total desde o início de 2023.

Mais cedo, a estação televisiva francesa BFM, referiu que a França iria criar um novo centro de receção temporária para migrantes e refugiados que chegam através da fronteira com a Itália em Ventimiglia.

A nova instalação ficaria localizada em Menton e teria capacidade para acolher até 200 pessoas por dia, de acordo com informações recolhidas junto das autoridades francesas, segundo a BFM.

O ministro do Interior de França, Gerald Darmanin, viajou esta segunda-feira para Itália para discutir como ajudar o Governo daquele país a controlar as fronteiras para evitar a chegada massiva de migrantes e expulsar rapidamente aqueles sem documentação.