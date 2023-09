O governo italiano deplorou esta segunda-feira a decisão da Áustria de reforçar os controlos fronteiriços com Itália face à forte pressão migratória neste país, considerando que se trata de uma “ofensa grave” e “bofetada na cara da solidariedade europeia”.

A decisão de Viena de reforçar o controlo dos veículos provenientes de Itália é uma bofetada na cara da solidariedade europeia exigida ontem [domingo] em Lampedusa”, declarou o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, aludindo à visita efetuada à ilha siciliana pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que reclamou “uma resposta europeia”.

Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga e responsável pela pasta das Infraestruturas e Transportes no governo de coligação liderado por Giorgia Meloni, acrescentou que a decisão do governo austríaco constitui também “uma ofensa grave às forças policiais e aos voluntários italianos que há anos defendem as fronteiras europeias“.

Se Viena quer arvorar-se como campeã da legalidade europeia em matéria de migração, deveria enviar meios e homens para ajudar no Mediterrâneo”, prosseguiu, observando que “é demasiado fácil construir fortalezas nos Alpes, castigando trabalhadores como os camionistas e os turistas, enquanto a Itália combate os traficantes”.

O ministro dos Transportes sublinhou que o reforço dos controlos, anunciado no fim-de-semana pelo chanceler austríaco, Karl Nehammer, ameaça agravar ainda mais a saturação em zonas de passagem como Brenner, que liga Itália e Áustria e é essencial para o transporte de mercadorias entre o sul e o centro da Europa, “dificultado por proibições ilegítimas e discriminatórias“.

Desde o início deste ano, já desembarcaram em Itália cerca de 130 mil migrantes, mais do dobro do número de chegadas registado no mesmo período no ano passado (68 mil) e o triplo em comparação com 2021 (43 mil), de acordo com os dados esta segunda-feira atualizados pelo Ministério do Interior italiano.

Giorgia Meloni afirmou esta segunda-feira que Itália acompanhará com atenção os compromissos assumidos pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sua visita a Lampedusa no domingo.

Meloni referiu-se, em particular, à promessa de disponibilizar dinheiro para um acordo histórico com a Tunísia, depois de o seu Governo aprovar esta segunda-feira um pacote para a emergência migratória.

O memorando assinado por Meloni, Von der Leyen e pelo primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, com o Presidente tunisino, Kais Saied, em meados de julho prevê uma “parceria estratégica e global” destinada a combater a imigração ilegal e a reforçar as relações económicas entre o bloco comunitário e o país norte-africano, que se situa numa das principais rotas de migrantes e refugiados que viajam para a Europa.

Entretanto, o Governo italiano aumentou para 18 meses o período máximo de detenção dos migrantes que vão ser repatriados por não serem elegíveis para asilo, indicaram esta segunda-feira fontes governamentais.

Meloni tinha anunciado que o seu executivo iria aprovar esta medida na reunião do Conselho de Ministros de esta segunda-feira, como parte de um conjunto de medidas para lidar com o aumento das chegadas de migrantes do norte de África à ilha de Lampedusa.

A primeira-ministra italiana considera que o aumento do afluxo de migrantes colocou o país sob uma “pressão insustentável” e deslocou-se com a presidente da Comissão Europeia a Lampedusa no domingo, depois de a ter convidado a visitar a ilha italiana para ver pessoalmente a situação.

Na sexta-feira, Meloni afirmara que o tempo máximo de permanência dos requerentes de asilo nos centros de acolhimento se manteria em 12 meses.