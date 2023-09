É o quarto dia da greve dos trabalhadores da produção automóvel nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o sindicato United Auto Workers (UAW) convoca uma paralisação simultânea contra as fabricantes que são conhecidas como “as três de Detroit”: General Motors, Ford e Stellantis (esta marca europeia dona da Peuegot Citroen é liderada pelo português Carlos Tavares).

Por trás do protesto estão como é normal reivindicações salariais, mas os grevistas não exigem apenas salários mais altos, pedem uma redistribuição mais equilibrada dos ganhos do setor, entre trabalhadores e gestores ou acionistas. A mesma linha de argumentação tem alimentado uma greve que dura há meses dos trabalhadores da indústria do cinema que reclamam uma repartição dos ganhos dos estúdios com a distribuição de conteúdos em streaming. “É ganância desregulada”, denuncia o ator americano Chris Marrone.

“O executivo de topo recebe 400 milhões enquanto os criativos que geram o dinheiro recebem menos de 0,5% disso.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.