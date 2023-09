O Serviço de Segurança Ucraniano (SSU) deteve um antigo diácono, suspeito de ajudar homens a fugir da Ucrânia, disfarçando-os de missionários. Os potenciais recrutas eram enviados para outros países da Europa como representantes da Igreja e evitavam a guerra.

O suspeito pertencia à diocese de Odessa da Igreja Ortodoxa Ucraniana, até há pouco tempo ligada ao Patriarcado de Moscovo, garante o SSU, num comunicado divulgado a 12 de Setembro.

Segundo o Serviço de Segurança Ucraniano, “o organizador falsificou ‘listas de missionários’ que deveriam viajar para o estrangeiro em nome do chefe da diocese e da comunidade religiosa”.

O burlão apresentava os documentos falsos ao Serviço Estatal para a Política Étnica e a Liberdade de Expressão, apresentando ‘razões’ rebuscadas para que os pseudo-clérigos fizessem uma viagem para fora da Ucrânia”.

No mesmo comunicado, o SSU garante ter apanhado o suspeito, que tentava enviar seis pessoas para outros países, “em flagrante”. Já esta segunda feira, o The Guardian refere que os seis indivíduos conseguiram escapar.

Alegadamente, o antigo clérigo cobrava, no mínimo, 4.500 dólares (aproximadamente 4.215 euros), “dependendo da urgência da partida e da capacidade financeira dos homens”, para garantir que estes saíam da Ucrânia, confirma o SSU.

A operação, levada a cabo pelo Gabinete do SSU em Odessa, culminou com a apreensão de computadores, telemóveis e cartões SIM, que, segundo o Serviço de Segurança, comprovam o esquema fraudulento. No entanto, a investigação ainda está em curso. Se for considerado culpado, o antigo clérigo pode ser condenado a nove anos de prisão.

A 25 de fevereiro, Volodymyr Zelensky assinou um decreto sobre a mobilização geral, que impede os homens entre os 18 e os 60 anos de sair do país, salvo exceções.

Segundo o The Guardian, só são autorizados a atravessar a fronteira aqueles que sustentarem financeiramente três ou mais filhos menores de 18 anos, pais solteiros de filhos menores de 18 anos ou pais cujos filhos sejam portadores de alguma deficiência.