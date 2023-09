Olivia Rodrigo anuncia nova data para Portugal. Cantora atua na Altice Arena a 22 e 23 de junho de 2024

Com efeito, o anúncio do concerto, na semana passada, provocou um alvoroço junto dos muitos fãs da artista norte-americana, de 20 anos, com milhares de pessoas a acorrerem em massa ao registo online para terem possibilidade de conseguir comprar bilhetes para o concerto.

A nova data não significa, contudo, que quem não se inscreveu até ao último domingo (quando terminava o prazo para o registo) o possa agora fazer. “O registo já está encerrado. Os fãs que receberem um código podem aceder tanto à data original como à nova data durante a venda de bilhetes na quinta-feira dia 21 de setembro” pode ler-se na publicação da Ritmos e Blues no Facebook.

o “dia D” para adquirir bilhete acontece esta quinta-feira, 21 de setembro. Após um sorteio aleatório tendo por base os lugares disponíveis, alguns daqueles que se inscreveram receberão um código, através do qual poderão aceder à plataforma da Ticketmaster e adquirir bilhetes para as datas dos concertos. Os restantes serão colocados em fila de espera. Os preços variam entre os 49 e os 305 euros.