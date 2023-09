A Assembleia da República discute hoje uma moção de censura do Chega, a segunda desta legislatura, uma moção de censura condenada a ser chumbada mas que, para além de mais uma oportunidade para André Ventura se tornar o centro das atenções, é também mais uma ocasião para regressar ao problema da forma como devem os partidos à direita dos socialistas lidar com o Chega. Numa altura em que a direita radical parece estar a ganhar força em quase toda a Europa, este é de resto um tema que devia ocupar todos os partidos democráticos, e é o assunto que queremos discutir hoje no Contra-Corrente. A menos de um ano das eleições europeias, lançamos a questão: até onde é que o Chega pode chegar em termos eleitorais?

