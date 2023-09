Já se ouve o hino! A Liga dos Campeões começa para as equipas portuguesas e a Rádio Observador vai acompanhar os três representantes portugueses, com relato de todos os jogos em direto. O FC Porto é o primeiro a entrar em campo, numa viagem até à casa emprestada do Shakhtar Donetsk. A equipa ucraniana está longe do seu espaço devido à guerra, mas leva no peito a força da Ucrânia. Um jogo que se espera emotivo e que vai poder acompanhar ao segundo, numa Emissão Especial da Rádio Observador que pode ouvir em direto aqui.

A emissão arranca pouco depois das 19h30 e logo com os comentários de antevisão de Gabriel Alves, que fará a análise à partida e, no fim, assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a resumo, depois do apito final, em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador estará o adepto portista e scout Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação de Nuno Santos. No relato, terá as vozes de André Maia e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga, em 88.1 em Aveiro, na zona do Ribatejo em 92.6 e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.