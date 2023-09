Quatro distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na próxima quinta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte, anunciou nesta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte entre as 00h00 e as 6h00 da próxima quinta-feira.

O aviso amarelo para os distritos do Porto e Aveiro vai estar em vigor entre as 3h00 e as 6h00 da próxima quinta-feira.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.