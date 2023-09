A Neuralink, empresa de neurotecnologia de Elon Musk, anunciou que já pode começar a testar o seu implante cerebral, depois de ter recebido o aval de um conselho de aprovação independente. O estudo, que vai durar seis anos, destina-se a doentes paralisados por lesões na medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica. O objetivo da startup é desenvolver interfaces entre o cérebro humano e um computador. Através de um chip implantado no crânio, os pacientes vão poder transmitir sinais do cérebro para um computador ou telemóvel.

A empresa americana quer introduzir o implante de interface cérebro-computador numa “região do cérebro que controla a intenção de se mover”, através de uma operação feita por um robô. Num comunicado a que a Reuters teve acesso, a Neuralink refere que o “objetivo inicial é permitir que as pessoas controlem um cursor de computador ou um teclado utilizando apenas os seus pensamentos”.

A startup ainda está em negociações com a Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para saber quantos participantes podem ser inscritos. Musk esperava poder contar com 10 membros, mas a FDA levantou problemas de segurança. Por agora, ainda não foram revelados quantas pessoas, ao certo, vão participar no estudo.

Já em maio a empresa californiana tinha anunciado que fora autorizada a testar os implantes cerebrais em pessoas, mas só agora pode começar a recrutar para dar inicio aos ensaios clínicos.

Mesmo que o implante cerebral da Neuralink se revele seguro para uso humano, a sua comercialização pode levar mais de uma década, avisam especialistas citados pela Reuters.

Elon Musk já afirmou querer também desenvolver o chip da startup para tratar doenças como a obesidade, o autismo, a depressão ou a esquizofrenia e, assim, alargar a lista de possíveis utilizadores.