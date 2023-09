O trânsito no Itinerário Principal (IP) 2 esteve cortado por uma hora nos dois sentidos junto a Portalegre desde as 7h00 desta quarta-feira devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros, que causou um ferido grave, segundo fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo disse à Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 6h54, ocorreu no IP2 perto da União de Freguesias Sé e São Lourenço, em Portalegre, encontrando-se a estrada cortada nos dois sentidos. “O acidente, uma colisão entre dois veículos ligeiros, causou um ferido grave e dois ligeiros”, indicou a mesma fonte.

A circulação foi retomada numa via cerca das 8h00. “A circulação foi reposta numa via, estando o trânsito a fazer-se de forma condicionada, mas já a circular”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo.

Às 7h30 estavam no local 19 operacionais, com o apoio de oito veículos. Mais tarde, o número subiu para um total de 30 operacionais com o apoio de 10 veículos no local.