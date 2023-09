“Sem poder pagar aluguel, brasileiras moram em barracas em Portugal”. Este é o título de uma reportagem assinada pelo jornal brasileiro O Globo e onde são retratados os problemas no acesso à habitação que também se vão sentido junto da comunidade brasileira.

Do jornalista Gian Amato, correspondente de O Globo em Portugal, a reportagem conta a história de Andréia Machado e Márcia Araújo, duas brasileiras a viver em Portugal e que se viram obrigadas a partilhar uma tenda com dois quartos na Quinta dos Ingleses, em Carcavelos. Segundo a publicação, na mesma zona acampam cerca de 30 brasileiros, que não têm condições financeiras para viver na capital portuguesa (com as rendas mais caras da Europa).

As duas amigas iajaram para Portugal com as esperança de uma vida melhor, mas acabaram por enfrentar enormes dificuldades. Andréia Machado, por exemplo, deixou uma carreira de 25 anos enquanto marceneira (trabalha em mobílias de madeira) à procura de outras oportunidades. Rapidamente perceberam que não tinham como suportar os custos mensais de um quarto e muito menos de um apartamento na região de Lisboa.

Andréia Machado e Márcia Araújo são agora empregadas de limpeza e desistiram de procurar um quarto na região de Lisboa. Tomam banho nas casas dos patrões ou, quando não conseguem, fazem-no em sítios públicos, como chuveiros de algumas praias. Enquanto não conseguem encontrar um sítio mais permanente para viver, remata a mesma reportagem, sonham em investir em tendas que possam servir de cozinha ou de casa de banho.