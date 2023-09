O Teatro Tivoli, em Lisboa, celebra 100 anos e preparou uma programação que se estende ao longo de dois anos, com dezenas de espetáculos que abrangem mais de 250 sessões de cinema, dança, música, teatro e outros entretenimentos.

O Teatro Tivoli assinala o seu centenário no dia 30 de novembro de 2024 e para celebrar a efeméride preparou um ciclo de programação “abrangente e integrador”, que arranca no dia 30 de novembro deste ano, com uma opereta em versão de concerto apresentada pelo Teatro Nacional de São Carlos, anunciou em comunicado.

“Faz parte da missão da UAU manter as portas do Teatro Tivoli BBVA abertas à cidade de Lisboa, promovendo um espaço para que os mais variados espetáculos e eventos tenham um palco de excelência para se apresentarem aos diversos públicos”, afirmou Paulo Dias, diretor-geral da UAU (produtora de espetáculos que adquiriu o teatro em 2011) e administrador do Teatro Tivoli BBVA.

Esta programação resulta de várias parcerias com várias instituições culturais da cidade de Lisboa, como a Orquestra Gulbenkian, Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), Orquestra Metropolitana de Lisboa, Companhia Nacional de Bailado e Hot Clube de Portugal, que no passado apresentaram espetáculos no Tivoli.

À programação com parceiros culturais da cidade, juntam-se os Stomp e Slava Snowshow, entre outros espetáculos internacionais provenientes de Espanha, Argentina, Canadá, França, Estados Unidos da América, Brasil e Reino Unido.

Os espetáculos que anualmente marcam presença no palco do Teatro Tivoli também farão parte desta programação especial: “Impossível ao Vivo”, de Luís de Matos, Commedia a la Carte e o Festival de Cinema LEFFEST. Segundo a organização, haverá ainda espaço para obras que resultarão de convites feitos a artistas de áreas culturais distintas.

Uma das ideias desta celebração é estender os espetáculos pelos diversos espaços do Teatro Tivoli, para que todos o possam conhecer melhor, bem como a sua história e as suas múltiplas representações artísticas e culturais.

Assim, no teatro serão promovidas várias atividades de entrada livre como um ciclo de cinema, um ciclo de conferências no Sótão, concertos sem hora marcada no átrio do Teatro e espetáculos para a infância.

No que respeita a iniciativas culturais com entrada paga, a programação de dança começa com “O Lago dos Cisnes”, apresentado pelo Ballet de Kiev, entre 01 e 03 de dezembro.

Já em 2024, estão previstos os espetáculos “Forever Tango”, apresentado por Luís Bravo, “Carmina Burana”, pela Vórtice Dance Company, “Carmen”, pelo Ballet Español de Múrcia, Compañía de Carmen e Matilde Rubio, e “Symphony of Sorrows e Cantata”, apresentada pela Companhia Nacional de Bailado.

Relativamente à música e aos concertos, além do espetáculo de abertura, a opereta “O Morcego” em versão concerto, a programação conta, já janeiro de 2024, com “Mozart Concertante”, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, “Da clave de sol à Clave de Lol”, um concerto de Herman José, um concerto de Valter Lobo, e “Os Anónimos de Abril”, com Júlio Resende, Joana Alegre, Rogério Charraz, José Fialho Gouveia e João Afonso.

Em fevereiro apresentam-se em palco o concerto “A Escocesa”, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, “Formidable Charles Aznavour” e “A Mulher é uma arma”, com Ana Bacalhau, Katia Guerreiro, Viviane, Rita Redshoes, Patrícia Silveira, Patrícia Antunes, Luanda Cozetti e Sofia Escobar.

Até junho, estão ainda previstos concertos de noiserv e First Breath after Coma, que convidam a Banda de Música de Mateus, uma atuação da Orquestra Metropolitana de Lisboa, “No centenário do nascimento de Joly Braga Santos”, e “A gente merece ser feliz”, um concerto de Ivan Lins. No âmbito do teatro, está previsto o espetáculo “Feliz Aniversário”, com João Baião, em janeiro, e “Ficções”, com Vera Holtz, em fevereiro e março.

O programa de celebração inclui ainda iniciativas dirigidas às famílias, nomeadamente a apresentação de “The Little Prince — O Principezinho”, da Broadway Entertainment Group, em dezembro, o espetáculo “Impossível Ao Vivo”, de Luís de Matos, em dezembro e janeiro, os Stomp, em março, Slava Snowshow, em abril, e ainda o espetáculo Dragões e Monstros Míticos, em maio.

Segundo a organização, estas são apenas as primeiras produções, que equivalem a cerca de 250 sessões, estando a agenda da programação em “permanente atualização” e passível de ser consultada em: www.teatrotivolibbva.pt

Ainda no âmbito das celebrações, o Teatro Tivoli está a compilar “todas as experiências e histórias contadas na primeira pessoa”, de quem tenha sido parte ativa do teatro, para integrarem um livro comemorativo dos 100 anos do teatro, a ser lançado em 2024, com o objetivo de “preservar a história e a herança cultural”.

A par do livro comemorativo, está a ser preparado um documentário, que inclui, entre outros, os testemunhos de António Sala e Júlio Isidro, enquanto artistas e público do Teatro Tivoli.