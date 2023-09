Não havia como esconder. Depois de um segundo ano que ficou aquém face ao que tinha acontecido na época de estreia na NBA, a dispensa dos Sacramento Kings após parecer tudo certo para que ficasse e fosse aposta acabou por colocar um ponto de interrogação na carreira de Neemias Queta. Um não, vários. Ficaria na liga norte-americana ou voltava à Europa para tentar uma equipa da Euroliga? Conseguiria resolver o seu futuro em breve? Poderia ter ficado na Califórnia se não fosse aquela lesão na Summer League que o impediu de ir mostrando como trabalhou para fazer evoluir o seu jogo? Quem estaria interessado na sua contratação após as duas temporadas de estreia nos EUA? Alguma resposta haveria. E foi uma resposta inesperada.

Depois dos rumores que nos últimos dias davam como certa a passagem do poste português para os Boston Celtics, o conjunto da conferência Este confirmou a contratação do número 88. “Os Boston Celtic fizeram hoje [terça-feira] o anúncio de que contrataram o poste Neemias Queta num contrato de two-way. Como é política da equipa, os termos do acordo não foram revelados”, confirmou o conjunto no site oficial e em todas as redes sociais. “Queta esteve em 20 jogos da NBA durante duas temporadas nos Sacramento Kings entre 2021 e 2023, com médias de 2.9 pontos e 2.1 ressaltos em 7.5 minutos. Na última época, Queta esteve em ação em 29 jogos da equipa filial na G League (sempre como titular), os Stockton Kings, com uma média de 16.8 pontos, 8.8 ressaltos, 2.5 assistências e 1.9 desarmes de lançamento, tendo uma percentagem de 68% de lançamento e fazendo parte da Melhor Equipa Defensiva da G League”.

Desta forma, o internacional português vai passar a estar ligado à equipa da NBA com mais títulos (e mais história) a par dos Los Angeles Lakers (17) e que tem estado nas últimas decisões, perdendo a final com os Golden State Warriors em 2022 por 4-2 e cedendo na derradeira final da Conferência Este frente aos Miami Heat por 4-3 em 2023. Em paralelo, Neemias Queta mudará não só de divisão e conferência como irá contar com outro tipo de apoio tendo em conta a grande comunidade nacional em Boston e arredores.

We have signed Neemias Queta to a two-way contract ☘️ ????: https://t.co/zcmHFndaEF pic.twitter.com/Y8gcmM8oKH — Boston Celtics (@celtics) September 19, 2023

Pelo menos numa primeira fase, Neemias deverá fazer alguns encontros pelos Maine Celtics, a equipa filial do conjunto de Boston na G League, mas os meios norte-americanos especializados em basquetebol abrem a porta à oportunidade de jogar também na NBA. Porquê? Além de haver uma crença no potencial do jogador, pelas dificuldades que as principais unidades interiores poderão enfrentar ao longo da temporada. É neste particular que se encontram Kristaps Porzingis (que tem estado lesionado), Al Horford (que se mantém muito competitivo mas já tem 37 anos), Robert Williams III e Luke Kornet, jogador que ainda não confirmou as expetativas que eram atribuídas. É por esse particular que se poderá encontrar Neemias Queta.

