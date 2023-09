Um acidente rodoviário nos EUA, no estado de Nova Iorque, provocou esta quinta-feira pelo menos uma morte e cerca de 46 feridos. Um autocarro escolar capotou na Interestadual 84, na cidade de Wawayanda, a cerca de 72 quilómetros a noroeste da cidade de Nova Iorque, confirmou a polícia, citada pela Associated Press.

A Polícia do estado de Nova Iorque utilizou as redes sociais para informar dos constrangimentos ao trânsito para permitir a investigação do acidente.

Traffic Alert: Orange County 84 town of Wawayanda westbound road closed at exit 15 for accident investigation. — NewYorkStatePolice (@nyspolice) September 21, 2023

O autocarro transportava estudantes de Long Island que se dirigiam a um acampamento na Pensilvânia. O despiste aconteceu ao início da tarde e outros alunos que seguiam em autocarros não envolvidos no acidente foram transportados de volta à escola de onde partiram. Na viagem de regresso, fizeram uma paragem na Universidade Comunitária de Orange County para receberem apoio psicológico.

Quarenta e três pessoas foram transportadas para hospitais da região e contam-se, até ao momento, cinco feridos graves.