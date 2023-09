No tema, no espírito e na forma, Dumb Money, de Craig Gillespie, é um sucedâneo remediado e populista de A Queda de Wall Street, de Adam McKay (2015). Baseado no livro The Antisocial Network, de Ben Mezrich, o filme conta como em 2021, em plena pandemia, uma multidão de pequenos e micro-investidores online americanos apostou nas acções da GameStop, uma empresa de venda de videojogos e acessórios de computadores, contra a visão dos grandes fundos de investimentos de Wall Street, que a subvalorizaram e iam levar à falência para beneficiar com isso, acabando por subverter a lógica, as rotinas e as expectativas do mercado, e ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, levaram ao tapete alguns daqueles fundos e comprometeram a imagem “democrática” e alternativa da “app” de investimentos que concentrava a maior parte das transacções da GameStop.

[Veja o “trailer” de “Dumb Money”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.