Este domingo há eleições regionais na Madeira e não deverá haver surpresa sobre o vencedor, já que a coligação PSD/CDS liderada por Miguel Albuquerque aparece muito destacada em todas as sondagens. Estas sondagens não são, contudo, tão taxativas sobre se o presidente do Governo consegue ou não renovar a sua maioria, existindo a possibilidade de ficar dependente dos deputados que o Chega conseguir eleger. Como esta é a primeira eleição de um ciclo que terá Europeias e Regionais dos Açores no ano que vem e autárquicas em 2025, é natural que todos sigam com atenção do resultado desta região autónoma. No Contra-Corrente de hoje queremos discutir o que está em causa nesta eleição, mas também perceber as razões de um domínio tão prolongado do PSD.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.