O Grupo VITA, organismo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar vítimas de abusos sexuais de menores no contexto da Igreja Católica, recebeu em quatro meses de funcionamento um total de 56 pedidos de ajuda por parte de sobreviventes de violência sexual, informou esta sexta-feira em comunicado o grupo de trabalho coordenado pela psicóloga Rute Agulhas.

“O Grupo VITA continua a receber pedidos de ajuda por parte de sobreviventes de violência sexual, um total de 56 até ao momento. Situações que, na sua maioria, estão a ser sinalizadas para as entidades competentes, para que decorram os respetivos processos de investigação, canónicos e civis”, lê-se no comunicado enviado aos jornalistas.

Na nota de imprensa, o grupo dá também conta do trabalho que tem desenvolvido numa das principais vertentes da sua ação: a formação das pessoas envolvidas nas atividades da Igreja Católica para a prevenção dos abusos e a proteção dos menores, no sentido de capacitar as estruturas eclesiásticas para este assunto (já que o grupo deverá extinguir-se num horizonte de cerca de três anos).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.