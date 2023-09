Anunciados os seis livros finalistas do prémio Booker

Os finalistas do prémio que distingue obras literárias de ficção publicadas em inglês no Reino Unido e/ou Irlanda são a canadiana Sarah Bernstein, com Study for Obedience, os norte-americanos Jonathan Escoffery e Paul Harding, com, respetivamente, If I Survive You e This Other Eden, os irlandeses Paul Lynch e Paul Murray, com Prophet Song e The Bee Sting, e a britânica Chetna Maroo, com Western Lane.

“Nenhum dos seis autores já tinha sido finalista do prémio. Há dois romances de estreia na lista. Há uma britânica, uma canadiana, dois irlandeses e dois americanos. Apesar de cheios de esperança, humor e humanidade, os livros abordam muitas das preocupações mais prementes de 2023: alterações climáticas, imigração, dificuldades financeiras, perseguição de minorias, extremismo político e a erosão das liberdades pessoais”, pode ler-se no comunicado da organização.

De acordo a organização, o vencedor vai ser conhecido no dia 26 de novembro, numa cerimónia em Londres. O autor da obra distinguida com o prémio recebe 50 mil libras (58,5 mil euros).