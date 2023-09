O tempo anda todo trocado. A frase é batida, mas é o que é. Factos: o outono começa este sábado, quando forem 6h53 da manhã, mas será também neste fim de semana que pode tirar de novo o fato de banho da gaveta e ir de novo à praia. O tempo quente está de volta, com uma subida generalizada das temperaturas, que vão ficar de novo próximo dos 30ºC em quase todo o país, ou até acima disso no interior. As noites, essas, estão mais frias, mas ao longo desta semana não é esperada chuva.

Será provavelmente a primeira semana desde o início de setembro em que não chove pelo menos numa região do país. E em que meteorologicamente haverá alguma estabilidade. Mas também é preciso dizer que o outono meteorológico, ou climatológico, já leva 22 dias, porque não coincide com o das estações do ano: começou exatamente no dia 1 deste mês. No entanto, não costuma haver tanta instabilidade: choveu mais que o normal para esta época do ano e esteve mais fresquinho.

Este sábado, no entanto, o calor já será o habitual para um final de setembro. Domingo, ainda estará mais quente. E segunda será mesmo o dia com as temperaturas mais altas da semana. As máximas devem variar entre 21°C e 28°C nas regiões do interior Norte e Centro, entre 21°C e 26°C na zona litoral Oeste, entre 24°C e 29°C na zona litoral Sul e entre 27°C e 32°C na região Sul. As mínimas é que já andarão apenas entre os 13°C e os 17°C na região Sul e entre os 10°C e os 15°C nas regiões Norte e Centro. Pois é, um dia destes é Natal.

El #otoño ???? astronómico comenzará con tiempo estable en gran parte de España, con temperaturas ????️ que tenderán a recuperarse en los próximos días. En bastantes zonas de la mitad sur pasarán de los 30 ºC ☀️ en las horas centrales. ¡Toca veranillo! ???? https://t.co/YmmICKUMeF pic.twitter.com/MbohzQLOS8 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 22, 2023

#ÚltimaHora Este ambiente más fresco tiene las horas contadas. Las temperaturas comenzarán a subir este fin de semana y el calor irá a más aunque entre el martes y miércoles podrían bajar ligeramente. Las mínimas eso sí, serán frías este fin de semana, aunque subirán la próxima pic.twitter.com/7H2kyUbZFp — Eltiempo.es (@ElTiempoes) September 22, 2023

Não serão dias escaldantes. Nem se sabe se ficarão muito tempo. Afinal o outono é o tempo da instabilidade. Para já, terça haverá uma pequena descida e talvez volte a chuviscar, ou pleno menos a haver nuvens a tapar o sol, na quarta ou quinta. Mas só em certas regiões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aliás, até 1 de outubro, as previsões do IPMA apontam para uma espécie de montanha russa meteorológica, em que um fluxo do quadrante oeste permitirá a passagem de sistemas frontais, mas sempre de fraca atividade e já em fase de dissipação. Isto significa que, se chover, será pouco e abaixo dos valores usuais para a época, com as temperaturas amenas e acima do usual para este período. A primeira delas — de uma dessas frentes associada a uma depressão — deve passar pelo país então a meio da semana, podendo mesmo não trazer precipitação, mas apenas algumas nuvens.

E depois é mesmo de esperar um carrossel contínuo deste tipo de frentes e depressões, que farão com que tão depressa fique quente, como chova.

????#Tempo: De 25/09 a 01/10 prevê-se uma semana de transição entre estações, com temperaturas amenas (acima do usual para este período) e precipitação em geral fraca. T. Máx. entre 21 a 32°C. T.Mín entre 10 e 17°C ????https://t.co/WrpYpMNALc pic.twitter.com/jFeYwS2Q3Q — IPMA (@ipma_pt) September 22, 2023

A verdade é para já, desta sexta para domingo, pode contar não só com uma subida de 5 a 6ºC, como também com deixar de ver nuvens no céu. E se em Portugal normalmente temos de esperar pelo verão de S. Martinho, ali no início de novembro, quando por regra há sempre um calor fora do normal, os espanhóis têm também nome para o tempo quente do fim de setembro: verão de S. Miguel. É o que vamos ter esta semana. Que desfrutem!, como eles dizem, que é o mesmo que “Vamos aproveitar”!.

Até porque o resto do outono se prevê molhado, ainda que ameno em termos de temperaturas. Ou seja, quente e húmido, com massas de ar vindas quer do Atlântico, quer do Mediterrâneo.

Eis então as previsões para algumas cidades, para os próximos 10 dias, com bom tempo no Continente. Nos Açores, haverá chuva. Já na Madeira há bom tempo para as eleições de domingo e para os restantes dias da semana.