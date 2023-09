O Observatório do Mar dos Açores (OMA), com sede na ilha do Faial, vai acolher, entre 25 e 30 de setembro, a 3.ª Mostra de Cinema Português de Relação com o Mar, que inclui filmes, conversas e oficinas.

O evento, organizado pela cooperativa Break The Anchor, entidade sem fins lucrativos (Portugal/EUA), em articulação com o Plano Nacional de Cinema, conta com a colaboração da Escola Náutica e de Construção Naval The Apprentice Shop (Maine, EUA), o Whaling Museum (New Bedford, EUA), o Observatório do Mar dos Açores e o Centro das Artes (Sines, Portugal) e é de acesso “completamente gratuito”.

“Os filmes, tendo como referente o mar, abordam fundamentalmente os temas do trabalho e do papel das mulheres nas atividades ligadas ao mar, mas levantam também várias questões ambientais”, explicou à Lusa Carla Dâmaso, do OMA, recordando que o mar é um lugar de inspiração e imaginação, como afirmou, mas também de reflexão, sobre a forma como nos relacionamos com ele.

No programa deste ano, que irá decorrer na antiga Fábrica da Baleia de Porto Pim, na cidade da Horta, além do cinema documental e de ficção, estão incluídas várias sessões de cinema de animação, nomeadamente de curtas-metragens realizadas por alunos do ensino básico e secundário, e ainda conversas com vários artistas.

“Com o objetivo de relacionar o cinema com outras artes, mantemos este ano a rubrica “Ler para Ver”, com a apresentação de obras literárias acerca do mar e conversas com os autores e ilustradores”, referiu Carla Dâmaso, adiantando que está também prevista a introdução de outros debates e atividades em duas novas rubricas: as “Conversas de Mar” e a “Música, Cinema, Ação!”.

Esta edição do cinema português de relação com o mar decorrerá num formato híbrido (online e presencial), em auditórios escolares, museus e bibliotecas, de modo a possibilitar o desenvolvimento das atividades em Portugal e nos Estados Unidos, com um conjunto de filmes que serão seguidos de um debate com um programador da mostra e, sempre que possível, com a presença dos realizadores.

“Será um espaço de encontro entre o público, os autores e os filmes, com a possibilidade de intercâmbio entre professores e alunos de escolas dos Estados Unidos da América, que lecionam o ensino de Português, e de escolas em Portugal (continente e ilhas), promovendo-se a ligação entre as culturas, bem como a difusão do património cinematográfico português”, adiantou a representante do OMA.

Para as escolas e outras entidades culturais e educativas que estejam interessadas em participar no evento, os filmes (legendados em inglês) estarão disponíveis ‘online’, durante todo o período da mostra, e poderão ser acedidos na hora mais conveniente e adequada ao trabalho dos professores.

As conversas e as oficinas integradas nesta mostra, que decorrerão também em formato bilingue, serão transmitidas via Zoom, em direto e em simultâneo em Portugal e nos Estados Unidos, de acordo com o horário estabelecido no programa.

A 3.ª Mostra de Cinema Português de Relação com o Mar conta também com a colaboração da Agência da Curta Metragem (Festival Curtas de Vila do Conde) e do Projeto Educativo do Doclisboa (Festival Internacional de Cinema Documental) e é apoiado pelo ministério português dos Negócios Estrangeiros.