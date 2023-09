Uma jovem de 18 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeita de coagir e importunar sexualmente quatro adolescentes, que eram alegadamente abordadas junto a uma escola na ilha Terceira, nos Açores, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a arguida de 18 anos “abordava as vítimas junto de estabelecimento de ensino, importunava-as com propostas de teor sexual e constrangia-as, através de violência física e psicológica, para a prática de atos sexuais de relevo”. A PJ revela, em comunicado de imprensa, que os factos ocorreram na ilha Terceira e que as alegadas vítimas, do género feminino, têm entre os 14 e os 16 anos.

Após a investigação e no cumprimento de mandado de detenção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores, a jovem foi detida por “fortes indícios da prática dos crimes de coação sexual agravada, ameaça agravada, coação agravada e importunação sexual”, acrescenta a PJ. A jovem já foi sujeita a interrogatório judicial e ficou com a medida de coação de prisão preventiva, conclui.