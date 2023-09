Como é que temos a certeza de que um thriller é mesmo bom?

a) Acabamos vários episódios de boca aberta;

b) temos 50 perguntas e 150 teorias como resposta;

c) quando finalmente sabemos alguma coisa, a história muda no minuto seguinte e afinal não sabemos nada do que parecia que sabíamos no episódio anterior, sabem?;

d) todas as peças acabam por se encaixar na perfeição mas o nosso cérebro continua a digerir a informação muito depois dos créditos finais.

A Rapariga da Cabana chegou discreta, vinda da Alemanha, mas em poucos dias instalou-se no primeiro lugar do top das séries mais vistas da Netflix e é assim que continua em mais de 50 países, segundo o site FlixPatrol, que monitoriza as tabelas dos streamings em mais de 150 territórios.

