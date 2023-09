A futebolista, que falava antes do treino no Estádio 1.º de Maio, em Braga, lembrou o jogo disputado com a Noruega, em julho, na Nova Zelândia, de preparação para o Mundial, que a seleção lusa perdeu por 2-1.

“A Noruega tem um poderio físico muito grande, isso é, talvez, o que nos pode trazer mais dificuldades por exemplo nas bolas paradas, porque elas são muito altas. Mas, se estivermos sempre concentradas nesses momentos, como estivemos contra a França, creio que podemos fazer um bom jogo e superar as dificuldades”, disse sobre a receção às nórdicas, na terça-feira.

Questionada sobre se a seleção pode ter sentido alguma responsabilidade extra no primeiro jogo depois do Mundial e se esse possível sentimento pode aliviar-se nesta próxima partida, Andreia Jacinto notou que a responsabilidade existe sempre que entram em campo para “representar Portugal ao mais alto nível”.

“Em todos os jogos, temos a ambição de ganhar e não vai ser diferente do jogo contra a França ou contra os Estados Unidos [no Mundial], entramos exatamente com a mesma ambição e responsabilidade”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal perdeu, na sexta-feira, com a França por 2-0, no primeiro jogo do grupo, mas Andreia Jacinto considera que há aspetos positivos a retirar dessa partida.

“Apesar da derrota, tivemos muitos aspetos positivos, conseguimos ter a bola contra uma das melhores seleções do mundo, fomos fortes nos duelos e compactas defensivamente. Depois do golo que sofremos, tivemos um período um pouco tremido, mas depois do intervalo conseguimos voltar bem ao jogo e disputá-lo e é muito bom que consigamos fazer isto contra uma das melhores seleções do mundo”, notou.

A médio, que alinha desde a época passada nas espanholas da Real Sociedad, ficou de fora do ‘onze’ com as gaulesas, tendo entrado aos 70 minutos.

“Se espero ser titular agora? Vou fazer o meu melhor nos treinos, essa é uma decisão da equipa técnica, [mas] jogue quem jogar o mais importante é que dê o melhor à equipa. Qualquer decisão da equipa técnica é aceite, porque o mais importante é a equipa”, disse.

Portugal recebe a Noruega na terça-feira, a partir das 18:15, no Estádio Cidade de Barcelos, e Andreia Jacinto “gostaria muito de voltar a ter casa cheia”, porque o apoio dos adeptos “é muito importante para as jogadoras e “é um sentimento incrível jogar com um estádio cheio”.

Este sábado, estiveram presentes as 24 jogadoras às ordens de Francisco Neto, com as titulares a fazerem treino de recuperação. Lúcia Alves apresentou-se ligeiramente condicionada por causa de um traumatismo na mão esquerda contraído diante da França, mas não impeditivo de dar o seu contributo na terça-feira.