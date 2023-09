José Sócrates teve de apresentar provas de que está a estudar no Brasil depois de a juíza do processo separado da Operação Marquês ter levantado dúvidas relativamente ao doutoramento na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, avança o Correio da Manhã.

O ex-primeiro-ministro está obrigado a apresentações quinzenais na GNR da Ericeira e, tendo em conta que ao longo do último ano e meio tem feito várias deslocações ao Brasil, alegando “obrigações académicas”, a justiça pediu por duas vezes comprovativos relacionados com a inscrição e, desta vez, a juíza Susana Seca obrigou à entrega de provas.

O procurador-geral ajunto Vítor Pinto explicou, segundo a declaração citada pelo CM, que José Sócrates se “limitou a comunicar a sua deslocação para o Brasil, mas não cumpre a obrigação de comunicar a nova residência ou o lugar onde possa ser encontrado”. “Atento ao exposto, promovo que se notifique com urgência o arguido para, em 48 horas, e sob pena de indeferimento do requerido: fazer prova da alegada frequência do Doutoramento na PUC de São Paulo e das obrigações académicas a cumprir no aludido período de ausência; e indicar nos autos a morada onde pode ser encontrado”, lê-se no mesmo documento.

Na resposta, a defesa de Sócrates enviou documentos da universidade ao tribunal — em que se comprova o início do curso em março de 2022 e o possível final no mesmo mês de 2026 —, bem como a morada em São Paulo, mas a juíza insistiu na necessidade de mais provas: “Não deu cabal cumprimento ao ordenado, considerando que não explicita ou concretiza a circunstância específica das obrigações académicas que justificam a sua deslocação a São Paulo, Brasil.” No despacho citado pelo CM, a magistrada considera que “se presume” que as deslocações “não terão sido necessárioas”.

O assunto terá ficado encerrado depois de o advogado Pedro Delille ter enviado, a 11 de agosto, um e-mail do professor e orientador do curso, o que levou à dispensa de Sócrates da apresentação periódica em causa.