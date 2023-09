O Presidente da República, que se encontrou esta sexta-feira com emigrantes e lusodescendentes no estado de New Jersey, considerou que a comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América “está segura, está firme e está a crescer“.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Portuguese Instructive Social Clube, na cidade de Elizabeth, instituição centenária, fundada em 1922, que esta sexta-feira condecorou com o título de membro honorário da Ordem de Camões, no último dia da sua deslocação aos Estados Unidos da América.

Está segura, está firme e está a crescer a comunidade nos Estados Unidos. Boas notícias. Valeu a pena”, declarou o chefe de Estado aos jornalistas, antes de viajar de regresso a Portugal, num balanço desta visita em que esteve também com luso-americanos em Tarrytown, no estado de Nova Iorque.

O Presidente da República realçou os resultados do Censo de 2020 esta sexta-feira divulgados, segundo os quais a população de origem portuguesa a residir nos Estados Unidos da América aumentou quase 3,5% em relação à estimativa de 2010, passando de 1.405.909 para 1.454.262.

Na sua opinião, fica mesmo assim “a sensação de que faltam muitos”, porque o censo é feito com base nos que “declaram ser portugueses ou lusodescendentes“.

Houve, de facto, uma posição reforçada em New Jersey e um aumento de posição em Nova Iorque, que era uma comunidade pequena, mas que está a subir progressivamente. E depois, ainda uma novidade inesperada: em terceiro lugar está agora o Havai, a seguir à Califórnia — e ao nível de Massachusetts, de New Jersey, de Rhode Island, ou à frente um pouco”, referiu.