Gaspar Martins Pereira, de 67 anos, dispensa apresentações como historiador do vinho do Porto e do Douro vinhateiro, tal a sua extensa contribuição para a bibliografia e os debates sobre o tema. Na última década preferiu claramente prosseguir as suas investigações produzindo sucessivas monografias sobre algumas das chamadas quintas históricas com produção vinícola. Depois de Roriz. História de uma Quinta no Coração do Douro, em 2011, seguiram-se mais cinco obras de aparato, boa parte delas com texto também em inglês: Quinta do Vallado. 300 Anos no Coração do Douro (2016; prefácio de António Barreto), Ventozelo: Uma Quinta Milenar no Douro Vinhateiro (2017; apresentação de Jorge Dias), Quinta do Crasto: uma história que vem de longe (2018; tb. com prefácio de Barreto), Quinta de Santa Eufémia: vinhos com história (2020) — a que aqui demos a devida atenção —, e agora Bulas: Costa de Baixo e Foz Ceira. Duas Quintas Históricas no Alto Douro vinhateiro, que conta com a colaboração de Pedro Abrunhosa Pereira, seu filho e arqueólogo da Universidade do Porto, autor da tese O Vinho na Lusitânia (editada pela mesma Afrontamento, em 2017) com investigação relevante sobre lagares rupestres e vitivinicultura romana no Douro, e que, já em 2022, colaborou em Favaios: história e património, obra dirigida por Martins Pereira e com “rótulo” da adega cooperativa local.

“Das técnicas de plantação em socalco, para amparar as vinhas e evitar a erosão, à seleção e combinação de castas nobres e à cultura meticulosa das vinhas, às práticas de vinificação e aos cuidados de envelhecimento dos vinhos, é toda uma herança ancestral que se pressente em cada quinta do Douro” (p. 18). Esta é, certamente, mais uma história de sangue, suor e lágrimas numa terra de solos pobres e pedregosos de xisto, em que “os mesmos fatores repulsivos da vida humana conjugavam-se para fazer vinhos sublimes”, ainda que sem colheitas fartas. Contudo, especificidades marcantes como a história da propriedade e a orografia do lugar acrescentam elementos essenciais que distinguem as quintas durienses entre si, mas há também outros fatores, a saber, no caso presente: “A subida das águas do rio Douro na ampla albufeira de Bagaúste veio submergir os terrenos [da Quinta da Foz Ceira] quase até à linha do caminho-de-ferro”, que em 1880 “já tinha subtraído [por expropriação] uma parte das terras da quinta” (p. 20). Em 1698, esta Quinta pertencente a diversos herdeiros de uma família fidalga de Vila Real, os Teixeira de Miranda, que detinham outras casas e terras em Gouvinhas, foi vendida a um ferreiro de Canelas, que rapidamente a vendeu — em 1710 — a “um influente homem de negócios de Vila Real”, Domingos Pereira Corgo, que em apenas quatro anos duplicou o seu valor, através da construção duma nova adega e a compra de direitos de água a quintas próximas (p. 37) — uma das quais a Quinta da Costa de Baixo, “ainda sem essa denominação” (p. 38). Falecido em 1715, Pereira Corgo já teria vendido Foz Ceira a outro poderoso vila-realense, um jovem fidalgo da Casa Real, o qual, morto em 1738, a deixou por herança a seu filho Gonçalo Cristóvão Teixeira Coelho de Melo Pinto da Mesquita, o qual a valorizaria ainda mais com a construção dum cais de embarque duma e estrada para transporte dos vinhos produzidos pelas quintas limítrofes, “numa zona de maus acessos terrestres” (p. 42). Foi, de alguma forma, um primeiro passo para a unificação de propriedades, o segundo sendo a inclusão das quintas da Foz Ceira e a de Costa (hoje Costa de Baixo), em 1758, na primeira demarcação de vinhos generosos realizada pela Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, criada dois anos antes.



Título: “Bulas: Costa de Baixo e Foz Ceira. Duas Quintas Históricas no Alto Douro vinhateiro”

Autores: Gaspar Martins Pereira, com Pedro Abrunhosa Pereira

Prefácio: Nuno Magalhães

Design: Filipa Soares

Co-editores: Bulas e Afrontamento

Páginas: 268, hard-cover, ed. bilíngue



