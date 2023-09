Élvio Sousa, cabeça de lista do Juntos Pelo Povo (JPP), agradeceu aos “quase 15 mil madeirenses que acreditaram” no partido este domingo. O líder do JPP defendeu que se fez história na região autónoma e destacou o crescimento exponencial nos últimos anos do “partido nascido e criado em Santa Cruz”.

O candidato sublinhou ainda o facto de ter sido possível “retirar a maioria absoluta a dois partidos”. O JPP foi criado a partir de um movimento popular e foi a eleições pela primeira vez em 2015, quando elegeu cinco deputados, os mesmos que volta a eleger em 2023.

“Precisamos de tempo para maturar como o vinho da Madeira. Ainda vamos ganhar as regionais um dia”, profetizou o primeiro deputado eleito do JPP, que recuperou os dois deputados que tinha perdido há quatro anos, em 2019, quando elegeu apenas três mandatos e 7.830 votos (5,59%).