Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, celebrou este domingo o regresso do partido ao Assembleia Regional da Madeira Madeira. “O Bloco cumpre os dois objetivos que que se tinha proposto”, disse, sublinhando que o regresso à Assembleia Legislativa da Madeira e o fim da maioria absoluta de PSD/CDS eram os dois objetivos da campanha.

“Vamos usar a nossa voz e faremos oposição a todas as políticas de direita. Vamos falar alto contra os interesses instalados e o regime de negociatas e para defender o direito à habitação”, prometeu a coordenadora bloquista.

Questionada se o atual líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, se deve demitir na sequência dos resultados eleitorais, a coordenadora do BE remeteu essa avaliação para “os protagonistas da direita”. “Só posso garantir que o BE será oposição a qualquer Governo de direita. Terá uma voz contra os interesses instalados e vai lutar pela habitação, que foi por isso que fizemos campanha”, assegurou.

O BE foi este domingo a oitava força política mais votada nas eleições regionais da Madeira (atrás da coligação PSD/CDS-PP, PS, JPP, Chega, CDU, IL e PAN), com cerca de 3.000 votos (2,24%), segundo os dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Em 2019, o partido não elegeu qualquer deputado para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, com 1,74% (2.489 votos).