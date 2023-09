Nascida em 1964, no Canadá, Miriam Toews tem-se destacado entre a sua geração de autores de língua inglesa. Para além de A voz das mulheres (2018), que chega agora a Portugal com selo da Alfaguara, a autora tem já publicados sete romances e um livro de não-ficção literária. O conjunto da sua obra recebeu já o Writers Trust Marian Engel/Timothy Findley Award. Em 2022, A voz das mulheres foi adaptado ao cinema, com realização de Sarah Polley, tendo recebido o Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

Assim que se entra na leitura do romance, é difícil fugir ao choque. E saber que a narrativa foi mesmo beber à vida só escandaliza mais: não fosse isso, e podíamos arrumá-lo no sem-fim de possibilidades da ficção. Em A voz das mulheres, Miriam Toews encara uma narrativa que tem de ter muita coisa dentro, contando a história de oito mulheres que se encontram para debaterem o que se passa na comunidade em que vivem. E o que se passa ali não é coisa ligeira: ao longo de anos, centenas de mulheres foram violadas vezes sem conta durante a noite. Iletradas, sendo-lhes difícil ter acesso a algo mais do que a vida de todos os dias do território confinado em que viviam, ou mesmo de fugir de crenças que lhe enformavam a sós o raciocínio, julgavam que as visitas eram feitas por demónios. Durante a noite, nada sentiam; à noite, viam as consequências de uma violação. Descobrirem que os demónios eram ainda mais demoníacos por serem homens não serviu aqui para as acalmar: em vez disso, o acto só parecia mais cruel, uma vez que era levado a cabo pelos semelhantes, pelos familiares. À vez, os homens faziam as suas visitas nocturnas e perpetravam os seus crimes, não sem antes drogarem as vítimas, e de pouco interessava a relação de afinidade que tinham com as vítimas ou a idade delas. O que dali se rouba à vida é o que acaba por fazer o romance.

Entre 2005 e 2009, numa colónia menonita na Bolívia, isolada de tudo o resto, muitas raparigas acordavam de manhã a sentirem-se doridas, com hematomas e sangramentos. Foi daqui que a autora partiu, partindo também da crença que tinham: de que aquilo era um castigo divino pelos seus pecados. Os homens, claro, nunca tinham pecado semelhante, razão pela qual parecia que o pecado era ser mulher. Os hematomas também serviam para acusações de infidelidade e subsequente acusação de tentativa de encobrimento. Feitas as contas, as mulheres ainda eram acusadas de delírios de imaginação colectiva.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.