Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, acredita que o resultado deste domingo, que permitiu à CDU eleger um deputado na Assembleia Regional da Madeira e manter a representação, é a “expressão do reconhecimento do valor da intervenção em defesa dos trabalhadores e do povo na região da Madeira”.

O comunista celebrou ainda a perda da maioria absoluta de Miguel Albuquerque. “A não obtenção da maioria absoluta do PSD/CDS-PP é um elemento relevante, constituirá uma derrota indisfarçável que independentemente de arranjos institucionais que se venham a fabricar para tentar prosseguir o rumo desastroso da região não pode ser iludida.”

“Uma derrota que, muito para lá da expressão eleitoral que a CDU obteve, tem, no seu contributo, na sua ação de denúncia, de intervenção permanente eleitoral ao lado do povo e dos trabalhadores, teve em si mesmo um fator essencial de erosão do apoio social e eleitoral do PSD e do CDS”, afirmou.

A CDU elegeu este domingo um deputado para a Assembleia Legislativa da Madeira, mantendo a representação que tinha desde 2019, mas conseguiu mais votos, 3.677, cerca de 2,7 %. Em 2019, obteve 2.577 votos.