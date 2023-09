Ventura celebra noite "histórica" na Madeira

André Ventura, presidente do Chega, reagindo aos resultados eleitorais na Madeira, onde o partido conquistou um grupo parlamentar pela primeira vez, não esqueceu a campanha de Miguel Albuquerque e as promessas de que se demitiria em caso de não conquistar a maioria absoluta. O líder do Chega pediu a demissão do recandidato a presidente do Governo regional e assegurou que Albuquerque não conta com o Chega para qualquer circunstância.

Aos olhos de Ventura, “as palavras têm de ter consequências”, e é preciso “coerência política”, de tal forma que “Miguel Albuquerque deve demitir-se das suas funções de presidente do Governo Regional e de líder do PSD/Madeira com efeitos imediatos”.

Mais do que isso, o líder do PSD/Madeira não conta com o partido liderado por Ventura: “O Chega está indisponível para fazer qualquer acordo, coligação ou entendimento com Miguel Albuquerque”, garantiu o líder do Chega, que descreveu o resultado na Madeira como “histórico“, em particular pelo facto de ter conquistado uma “percentagem superior à que o Chega teve a nível nacional na legislativas”.

Ventura frisou ainda que a “percentagem do Chega demonstra que o eleitorado não se deixa mover por partidarismos e tem uma solidez e capacidade de mobilização que vai além dos governos das diversas regiões”.

No rescaldo da noite eleitoral, o presidente do Chega recordou que o partido precisou de aguardar por uma decisão do Tribunal Constitucional para saber se ia a votos na Madeira: “Tentaram impedir-nos que fôssemos a votos e fizeram chantagem sobre o povo madeirense dizendo que se não houvesse maioria presidente sairia.”