Dos ecrãs para as ruas portuguesas: o ator norte-americano Jesse Tyler Ferguson, conhecido por interpretar Mitchell em Modern Family, esteve de férias por Portugal.

Junto do marido, Justin Mikita, e do filho de três anos, Beckett Mercer Ferguson-Mikita, a viagem do ator de 47 anos começou em Lisboa no início da semana passada. Nas redes sociais partilhou algumas fotografias do seu roteiro, que contou com paragens na vila de Sintra e nas praias da Comporta, onde aproveitou para almoçar no Sublime Comporta Beach Club, na Praia do Carvalhal.

A viagem continuou pelo norte do país, onde a família fez um passeio de barco pelo rio Douro e conheceu o Porto. “Adorámos espreitar à luz do vosso sol, lindo Porto”, escreveu Jesse numa publicação no Facebook, onde surge ao lado do marido.

Os dois foram ainda fotografados na cidade de Aveiro, um “lugar muito especial” para o casal.