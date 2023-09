Em atualização

Um incêndio está a consumir um dos pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, avança o jornal Público, informação confirmada pela Rádio Observador junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Oeste.

As chamas, que deflagraram no terceiro piso de um dos históricos pavilhões pelas 16h41, estão a ser combatidas pelos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha. Os edifícios estão abandonados e, por isso, não há vítimas a registar. Segundo o CDOS do Oeste, foram mobilizados para o local 43 bombeiros, apoiados por 14 veículos.

Os pavilhões do parque foram projetados nos finais do século XIX por Rodrigo Berquó para serem o novo Hospital D. Carlos I.

O projeto previa a construção de sete pavilhões, destinados a enfermarias, uma galeria com 55 metros de comprimento e instalações sanitárias.

Berquó morreu antes da conclusão do projeto e os pavilhões nunca chegaram a cumprir essa função, tendo servido, durante mais de 100 anos, para albergar um quartel militar, uma esquadra da polícia e uma escola secundária.

Atualmente estão desativados e parte deles foram concessionados à Visabeira, para a construção de um hotel de cinco estrelas.