O ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, afirmou esta segunda-feira que uma eventual vitória nas eleições argentinas do opositor Javier Milei colocaria em risco o Mercosul e o acordo do bloco com a União Europeia (UE).

“O Mercosul está em risco, especialmente pelos próximos acontecimentos”, como as eleições na Argentina, com “a capacidade de alcance da narrativa do candidato que lidera as eleições”, disse Haddad, durante a abertura de um seminário económico.

Para as eleições argentinas de 22 de outubro, as últimas pesquisas sondagens colocam Milei em primeiro lugar, o ministro Sergio Massa em segundo e a candidata do centro-direita Patricia Bullrich em terceiro, projetando uma segunda volta eleitoral entre os dois primeiros em 19 de novembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem citar diretamente o nome de Milei, que tem se repetidamente manifestado contra o Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o ministro brasileiro defendeu a necessidade de concluir o acordo comercial com a UE.

Segundo Haddad, chegar ao acordo antes de Milei eventualmente chegar ao poder seria um “antídoto para medidas que poderiam desorganizar a região” e, nesse sentido, reiterou os esforços do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

“O Presidente Lula [da Sila] está empenhado em assinar o acordo este ano“, sublinhou Haddad, que, no entanto, reconheceu que “ainda há resistência à abertura do mercado por parte da Europa, que tem as suas próprias dificuldades”.

Após duas décadas de árduas negociações, em 28 de junho de 2019, a UE e o Mercosul chegaram a um acordo político geral para selar um pacto de livre comércio, mas a resolução de alguns aspetos técnicos e as novas exigências ambientais apresentadas pelos países permaneceram pendentes neste ano.

“Conseguimos uma redução de 48% no desmatamento na Amazónia nos primeiros oito meses de Governo. Temos capacidade para coroar uma importante política multilateral”, disse o chefe da pasta das Finanças.

O 18.º Fórum Económico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que vai até terça-feira em São Paulo, também conta com a participação da ministra do Planeamento, Simone Tebet, e de vários ex-ministros.