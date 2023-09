As autoridades de Taiwan anunciaram esta segunda-feira que o número de mortos num incêndio, que deflagrou na sexta-feira à noite, numa fábrica de bolas de golfe, aumentou para nove, incluindo quatro bombeiros que morreram numa explosão.

O balanço anterior dava conta de pelo menos cinco mortos e mais de uma centena de feridos, acrescentaram responsáveis da região de Pingtung, no sul da ilha, à imprensa local.

Uma pessoa continua desaparecida, sendo necessários mais testes para identificar restos humanos encontrados no local do incêndio, disse um funcionário do governo local à agência de notícias France-Presse.

Um dirigente dos bombeiros de Pingtung disse à imprensa local que o peróxido armazenado na fábrica pode ter originado uma grande explosão, seguida de várias explosões menores.

De acordo com a agência de notícias de Taiwan CNA, uma explosão causou o desmoronamento de parte do telhado edifício por volta das 18h10 de sexta-feira (11h10), prendendo bombeiros e trabalhadores sob os escombros. Uma segunda explosão ocorreu 20 minutos depois.

No sábado, o Ministério do Trabalho de Taiwan indicou que ia abrir uma investigação sobre segurança no trabalho na Launch Technologies.

A fábrica já foi multada no passado por violações encontradas durante inspeções, referiu a CNA.

A Launch Technologies Co., operadora da fábrica, listada na Bolsa de Taipé, exportou cerca de 260 milhões de bolas de golfe no ano passado, representando um quinto do total mundial, disse a CNA. Cerca de 80% das vendas têm como destino os Estados Unidos.

Taiwan é um grande fabricante de bolas de golfe para grandes marcas, incluindo Callaway, TaylorMade, Bridgestone, Mizuno e Wilson, de acordo com o relatório anual de 2021 da Launch Technologies.