Sinéad O’Connor, que morreu em julho, deixou um tema inédito agora revelado numa série da BBC sobre os abusos a mulheres em conventos católicos na Irlanda. A canção foi divulgada no último episódio da série The Woman in the Wall, emitido este domingo no Reino Unido.

A cantora irlandesa foi uma das vozes mais ativas contra os abusos da Igreja Católica. The Magdalene Song é o nome da música que encerra a série, protagonizada por Ruth Wilson (The Affair), que conta a história dos abusos que aconteceram entre os anos 40 e 90 em conventos irlandeses que hospedavam raparigas e mulheres solteiras enviadas pelas famílias para se redimirem dos “pecados”. Hoje conhecidas como “The Magdalene Sisters” (o retrato cinematográfico do caso conquistou até o Leão de Ouro em Veneza em 2002), estas mulheres eram vítimas de abusos (humilhação, trabalho forçado e tortura) às mãos das freiras que dirigiam estas instituições. Só em 2013 é que o Governo irlandês pediria perdão aos milhares de mulheres enclausuradas em regime de semiescravidão.

No episódio final de The Woman in the Wall — que não é exibida em Portugal —, a música de O’Connor acompanha imagens de uma mãe que perdeu a criança, mas que encontra determinação para sobreviver, descreve o The Guardian.

“É incrível como o significado desta canção faz sentido com esta história. Tinha mesmo de ser”, disse David Holmes, o produtor musical de O’Connor nos últimos anos, e compositor da série da BBC. “A Sinéad autorizou o uso da música mesmo antes de começarem a filmar, e quando os produtores a ouviram ficaram maravilhados por ter algo tão forte. Todos sentimos que o único sítio para onde poderia ir seria para o fim”, continuou Holmes, que estava a trabalhar num álbum de O’Connor (até à data, por lançar) nos meses antes da morte da cantora. Foi através do compositor que Sinéad O’Connor acreditou no projeto antes mesmo da sua produção. “Dá-lhes a The Magdalene Song“, cita Holmes ao The Guardian.

Sinéad O’Connor, que morreu em julho, aos 56 anos, esteve numa instituição semelhante quando tinha 15 anos. Vários anos mais tarde, a artista falaria abertamente sobre os abusos sofridos no convento em Dublin, onde esteve mais de um ano. As denúncias de Sinéad O’Connor seriam recuperadas em 1993 quando foram descobertos mais de uma centena de cadáveres não identificados nos terrenos de um antigo convento do género na Irlanda.

Esta é a única música de Sinéad O’Connor lançada após a sua morte, sendo conhecido que a cantora estava a trabalhar em novas canções. Refere o The Guardian que será a família a decidir se o álbum póstumo será lançado ou não — a ser, é o primeiro álbum em oito anos. O título é No Veteran Dies Alone, em homenagem ao trabalho da cantora com veteranos nos Estados Unidos da América.