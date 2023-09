Cinco homens, com idades entre os 30 e 39 anos, foram detidos pela GNR no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, por suspeitas do furto de 1.300 quilos de cortiça, foi divulgado nesta terça-feira.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR revela, em comunicado, que as detenções ocorreram nesta terça-feira, na sequência de uma denúncia de furto de cortiça, tendo os militares da Guarda deslocado para o local e intercetado um veículo pesado de mercadorias “carregado” com cortiça.

Após diligências policias, a GNR apurou que os suspeitos tinham retirado a cortiça “sem a legítima autorização” do seu proprietário e que os suspeitos se encontravam na posse de cerca de 1.300 quilos de cortiça furtada, tendo a mesma sido apreendida, bem como o veículo utilizado pelos mesmos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Santiago do Cacém.