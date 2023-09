A Polícia Judiciária deteve um homem, de 38 anos, suspeito de ter sequestrado e violado a ex-companheira em Penafiel, no distrito do Porto, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela presumível autoria dos crimes de violação, sequestro e violência doméstica, ocorridos no início do mês, em Penafiel.

“O arguido, recusando-se a aceitar a separação da sua companheira, — a qual, juntamente com o filho menor, seria vítima de violência doméstica — aproveitou-se da deslocação da vítima à sua residência, para recolher o filho menor, tendo-a forçado a contactos de natureza sexual, com violência”, refere a mesma nota.

De acordo com a Judiciária, foram desenvolvidas diligências que permitiram recolher fortes indícios da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, culminando com a detenção do agressor.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.