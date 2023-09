Pedro Abreu, professor de Química aposentado da Universidade Nova de Lisboa, foi absolvido, numa sentença de 14 de setembro, do crime de difamação por ter chamado “chalupa” a médica negacionista.

Segundo noticia o Público esta terça-feira, o tribunal considerou as expressões usadas pelo professor para se referir à médica como “grosseiras e despropositadas”, mas frisou que o direito penal não pode intervir sempre que a linguagem incomoda, mesmo que Maria Margarida de Oliveira se tenha “sentido ofendida” por elas.

A médica em causa colocou em causa a gravidade da pandemia de Covid-19 e, em novembro de 2020, divulgou uma receita caseira para falsificar resultados dos testes de PCR, com o intuito de que resultassem sempre negativos. Recomendava que se colocasse álcool-gel no nariz. A Ordem dos Médicos aplicou-lhe uma sanção disciplinar de três meses de suspensão de atividade médica.

Pedro Abreu foi um dos cidadãos que se insurgiu contra a desinformação científica difundida por médicos do movimento Médicos pela Verdade, que Maria Margarida de Oliveira liderava – e decidiu fazer uma série de publicações no seu perfil no Facebook, ao longo de 2020. Foram estes posts que a médica utilizou como provas para acusar o professor pelo crime de difamação.

“Duas burras e um burro com estetoscópios ao pescoço” e “até onde chega a estupidez e loucura da seita Médicos pela Verdade” foram algumas das frases escritas por Pedro Abreu no Facebook.

As seis testemunhas a favor do professor de Química celebraram esta terça-feira a absolvição do professor por ter desmontado e denunciado mensagens pseudocientíficas divulgadas pela médica. Fazem-no em conjunto nos seus perfis no Facebook, numa publicação intitulada “O direito a chamar chalupa aos chalupas”.

Segundo o advogado de Maria Margarida de Oliveira, o caso segue para recurso, depois de o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa optar pela absolvição de Pedro Abreu.