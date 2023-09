Melhorar defensivamente, não concedendo “tantas oportunidades ao adversário”, é o crescimento que Artur Jorge quer ver no Sporting de Braga, afirmou esta quarta-feira o treinador dos minhotos na antevisão da sétima jornada da I Liga de futebol.

O Sporting de Braga sofreu golos em todos os jogos no campeonato (só ficou a zeros em duas das 11 partidas, na fase preliminar da Liga dos Campeões) e é mesmo a equipa com a pior defesa entre as da primeira metade da tabela classificativa.

Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Estrela da Amadora, quinta-feira, na sétima jornada da I Liga, Artur Jorge admitiu que esse será sempre um “problema”, porque “sofrer [golos] nunca é bom”. O técnico frisou que quer ver a equipa crescer e que isso relaciona-se sobretudo com a melhoria defensiva da equipa, “não permitir tantas oportunidades ao adversário e procurar não sofrer”.

Ainda assim, Artur JOrge lembrou que a equipa também “marcou em todos os jogos”.

“Somos uma equipa que procura estar a maior parte do tempo próxima da baliza adversária e, com isso, pode haver alguns momentos em que estamos mais expostos. Mas não é característica nossa ter a equipa recuada no último terço, com toda a gente a defender atrás da linha da bola, não é esse o nosso padrão”, disse.

Os minhotos regressaram às vitórias na última jornada, batendo, em casa, o então líder Boavista por 4-1.

O golo dos axadrezados nasceu de um erro de Niakaté, que o próprio treinador apontou no final, mas Artur Jorge considerou que o defesa central francês, embora tenha “algumas falhas”, é esta quarta-feira um “jogador melhor e mais completo” do que quando chegou a Braga, tendo notado que a sua função é contribuir para a “estabilidade emocional” dos jogadores.

Tendo em conta a melhoria exibicional patenteada diante dos boavisteiros e questionado sobre se o seu grande desafio neste momento é dar essa estabilidade emocional e psicológica, o técnico admitiu que “é um dos desafios”.

O lado emocional é bastante importante, é um dos aspetos que considero muito para o sucesso, porque, com jogadores emocionalmente estáveis e fortes, seremos mais capazes de pôr em prática a qualidade individual técnico-tática que existe no plantel”, disse.

Artur Jorge elogiou o Estrela da Amadora, uma equipa que se tem “batido bastante bem” e disse esperar “um jogo equilibrado” na Reboleira.

Temos em consideração todo o seu potencial e joga em casa, tem uma forma de jogar que já vem do ano anterior, é uma equipa que sabemos que nos vai trazer problemas, mas o nosso foco e preocupação é podermos dar continuidade ao bom resultado e boa exibição na última jornada para que possa ter sido um passo em frente e de crescimento”, disse.

O treinador considerou que “a competitividade do campeonato aumentou”, com equipas teoricamente mais fortes a terem muitas dificuldades diante das teoricamente mais acessíveis.

Zalazar esteve em destaque com o Boavista e Artur Jorge notou ser um médio com “características diferentes”, mais próximo das de João Moutinho ou André Horta do que das de Al Musrati ou Vítor Carvalho.

“Está gradualmente a ganhar espaço. Quando chegou tínhamos fortes expectativas sobre ele porque sabíamos da sua qualidade”, disse.

Artur Jorge disse ainda que prefere ter uma base mais sólida e não tanto rodar a equipa, sendo que os diferentes contextos podem levar a que isso aconteça.

Temos já jogadores com muitos minutos de jogo, mas a prioridade será sempre termos uma equipa base, sólida, de ataque a todas as competições”, disse.

Sporting de Braga, sexto classificado, com 10 pontos, e Estrela da Amadora, 14.º, com cinco, defrontam-se a partir das 20:15 de quinta-feira, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.