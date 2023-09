Bruce Springsteen anunciou, esta quarta-feira, que adiou todos os concertos marcados para 2023 por causa de um problema de saúde. Os espetáculos que estavam previsto para o final deste ano serão realizados em 2024.

Num comunicado na rede social X, antigo Twitter, o artista norte-americano explica que está a recuperar de uma úlcera gástrica que já o tinha obrigado a cancelar os espetáculos de setembro e que vai continuar “o tratamento durante o resto deste ano”.

“Estou a recuperar e mal posso esperar para vos ver no próximo ano”, pode ler-se na mensagem do músico nas redes sociais, onde assegura que os concertos cancelados serão adiados para o próximo ano, sendo que as datas serão conhecidas na próxima semana.

“Quando as novas datas de 2024 forem anunciadas, aqueles que não puderem comparecer na nova data e que adquiriram os bilhetes através de bilheteiras oficiais terão 30 dias para solicitar o reembolso”, esclarece, sublinhando que os bilhetes já comprados para os concertos de Bruce Springsteen vão manter-se válidos para os espetáculos de 2024.

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor's advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo

— Bruce Springsteen (@springsteen) September 27, 2023