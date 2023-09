Pela primeira vez, uma equipa de astrónomos conseguiu captar uma imagem de um buraco negro em rotação, algo que a comunidade científica já tinha teorizado, mas que até agora tinha sido impossível de detetar empiricamente, escreve esta quarta-feira o jornal britânico The Guardian.

A descoberta foi feita pelo Event Horizon Telescope, um consórcio internacional de cientistas que consiste na conexão global de múltiplos radiotelescópios — e que permite depois aos investigadores o cruzamento eficaz de dados.

O buraco negro em causa é o que se encontra no centro da galáxia Messier 87, na constelação de Virgem — situado a 55 milhões de anos-luz da Terra —, que também tinha sido o objeto fotografado há quatro anos, quando foi pela primeira vez captada uma imagem real de um buraco negro.

Os cientistas acreditam que a rotação dos buracos negros é responsável pela emissão de “jatos” de luz do centro das galáxias — e a nova descoberta contribui para consolidar essa convicção.

“Depois do sucesso na captura da imagem de um buraco negro nesta galáxia com o Event Horizon Telescope, tornou-se uma preocupação central entre os cientistas saber se ele está a rodar ou não”, disse o investigador japonês Kazuhiro Hada, um dos responsáveis pela nova descoberta, em declarações citadas pelo The Guardian.

“Agora, a antecipação transformou-se em certeza. Este buraco negro gigantesco está, de facto, a girar”, acrescentou. Os resultados da observação foram esta quarta-feira publicados na revista Nature e baseiam-se em informação da rede internacional de telescópios recolhida entre 2000 e 2022.

Como explica o jornal inglês, em causa está o centro da galáxia Messier 87, onde se situa um buraco negro com uma massa 6,5 mil milhões de vezes maior do que a do Sol. Em torno deste maciço corpo celeste há toda uma região de gases e poeiras em rotação, a maioria dos quais vão acabar por cair no buraco negro: contudo, uma pequena parte acaba por ser expelido a partir dos polos do buraco negro a cerca de 99,99% da velocidade da luz.

Através da observação dos dados recolhidos ao longo de duas décadas, os cientistas conseguiram detetar uma pequena inclinação no padrão dos “jatos” luminosos — o que é uma prova indireta de que existe um desalinhamento do eixo de rotação do buraco negro.