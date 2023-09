A Coreia do Norte expulsou do seu território o militar americano Travis King, um soldado que atravessou ilegalmente a fronteira depois de ter passado dois meses detido na Coreia do Sul.

A informação foi divulgada pela agência estatal norte-coreana KCNA, de acordo com o jornal The Guardian.

A mesma agência divulgou a informação da expulsão de Travis King acrescentando que o soldado tinha sofrido discriminação racial e tratamento desumano dentro do exército norte-americano, diz ainda o jornal britânico.

Travis King é militar desde janeiro de 2021 e, em fevereiro de 2022, foi transferido para a Coreia do Sul para uma comissão de serviço. Em outubro do ano passado, King foi detido por ter pontapeado um carro da polícia de Seul — e terá insultado as autoridades sul-coreanas durante a detenção.

O militar americano passou 47 dias detido, foi declarado culpado dos crimes de agressão e de destruição de bens públicos — e deveria regressar aos EUA para enfrentar um processo disciplinar.

Foi justamente no momento do regresso aos EUA que Travis King conseguiu fugir. No aeroporto de Seul, já depois de passar a verificação de segurança, fugiu e juntou-se a uma visita guiada a Panmunjom, a localidade onde foi assinado o armistício de 1953, situada na zona desmilitarizada na fronteira entre as duas Coreias.

Nessa visita, Travis King correu para passar ilegalmente a fronteira e entrou na Coreia do Norte — “deliberadamente e sem autorização”, nas palavras do secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin.

Durante várias semanas, King esteve desaparecido — até se saber agora, por via da agência de notícias estatal norte-coreana, que o regime de Pyongyang decidiu expulsá-lo. Ainda assim, não há informações sobre quando é que a Coreia do Norte vai expulsar King, nem como ou onde o vai fazer.