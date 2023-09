“Preocupe-se com a palavra que aqui é dada [pelo PS] e muito poucas vezes é honrada”, disse Inês Sousa Real à deputada socialista Marta Freitas, que acusou o Pessoas-Animais-Natureza de se “ter vendido por pouco” e de “facilmente se ter esquecido das bandeiras eleitorais”, num debate que decorreu esta tarde na Assembleia da República.

Apesar da autonomia, as eleições regionais da Madeira entraram na tarde desta quarta-feira no Parlamento nacional pela mão do PSD que quis cantar vitória. A deputada eleita pela Madeira, Sara Madruga da Costa subiu ao púlpito para vincar que os sociais democratas registaram uma “vitória avassaladora e categórica” e que existiu “um vencedor claro e inequívoco, o PSD e um derrotado evidente e significativo, o PS”.

No final do discurso, e com o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda a deixarem recados ao novo acordo parlamentar entre o PSD Madeira e o PAN, o tom subiu depois da intervenção da deputada Marta Freitas, do PS. A também madeirense criticou o acordo entre os dois partidos e já na reta final diz que “facilmente o PAN esqueceu a floresta Laurissilva, a construção da estrada das Ginjas e o teleférico do Curral das Freiras” para concluir que “aqueles que votaram no PAN sabem que facilmente se vendeu por pouco”.

Inês Sousa Real não gostou da expressão e pediu a defesa da honra para dizer ao PS que “deve estar mais preocupado com a honra da bancada para cumprir o que prometeu, não só ao PAN mas também a outras forças políticas, no Orçamento do Estado e depois não cumpre com o que tem aprovado”, pegando no slogan de António Costa para dizer que “a palavra que aqui é dada muito poucas vezes é honrada”. O PAN absteve-se no Orçamento do Estado deste ano, tendo negociado algumas medidas, tal como o Livre, para que o documento não fosse viabilizado apenas pelo PS.

A porta-voz do PAN tinha avisado uns minutos antes que caso o compromisso assumido entre o PSD Madeira e o PAN não fosse cumprido “seriam tiradas as devidas consequências políticas”, mas a deputada Sara Madruga da Costa, em jeito magnânimo, garantiu que “estão reunidas todas as condições para o acordo parlamentar seja de sucesso”, defendendo a política ambiental do PSD na região da Madeira.