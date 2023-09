De fato, gravata e guitarra na mão. Foi assim que Antony Blinken impressionou aqueles que estavam presentes no evento do lançamento da iniciativa Global Music Diplomacy. Sem que esperassem, o secretário de Estado dos EUA agarrou-se ao microfone para interpretar o tema Hoochie Coochie Man, um clássico dos blues dos anos 60.

“Se isto não limpar a sala, não sei o que o fará”, disse Blinken antes de começar a cantar. O momento teve como objetivo marcar o lançamento do novo projeto diplomático dos EUA. A Global Music Diplomacy Iniciative utiliza a música para promover a paz e a democracia a nível internacional, através da criação de bolsas musicais para profissionais do ramo no estrangeiro.

“Não podia deixar passar esta noite a oportunidade de combinar música e diplomacia”, escreveu Blinken no X, juntamente com um vídeo. “Foi um prazer lançar a nova Iniciativa Global de Diplomacia Musical do StateDept”.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023