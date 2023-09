Uma bebé de nove meses morreu, esta quinta-feira, no infantário Superninho, em Santa Clara, em Parceiro, no concelho de Leiria, após ter ficado com a cabeça entalada num gradeamento, avança a CNN Portugal.

O alerta foi dado às autoridades pelas 17h00. As equipas médicas ainda tentaram reanimar a bebé, mas sucesso. A CNN Portugal diz que a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) confirmou o óbito no local.

A estação de televisão dá conta de que a bebé será autopsiada pelo Instituto de Medicina Legal em Leiria.