Brian May, o guitarrista dos Queen mostrou recentemente a sua faceta de astrofísico: ajudou a NASA na missão Osiris-Rex, que conseguiu pela primeira trazer amostras de um asteroide para a Terra.

Olá pessoal da NASA, fãs do espaço, fãs de asteróides. Sou o Brian May, dos Queen, como provavelmente sabem, mas também estou muito orgulhoso de ser membro da equipa Osiris-Rex”, disse num vídeo transmitido pela NASA TV após a aterragem que o músico publicou também na sua página do Instagram.

O músico de 76 anos teve um papel crucial na criação de imagens estereoscópicas (composições de fotografias de diferentes ângulos e depois unidas para formar uma imagem 3D) a partir dos dados da nave espacial que permitiram ao líder da missão Dante Lauretta e à equipa, encontrar um local seguro para o asteroide Bennu aterrar e recolher uma amostra.

No vídeo divulgado pela agência espacial norte-americana, Brian May, que publicou no Instragram um excerto, pediu desculpas por não estar com a equipa durante a chegada da cápsula, no domingo ao deserto do Utah, nos Estados Unidos da América. “Estou a ensaiar para uma digressão com os Queen, mas o meu coração continua convosco enquanto esta preciosa amostra está a ser recuperada”, explicou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Feliz dia de regresso da amostra e parabéns a todos os que trabalharam tão arduamente nesta missão, especialmente ao meu querido amigo Dante”, acrescentou.

Em declarações à BBC, o músico explicou os pormenores da missão que contou com os seus serviços. “É como uma coisa artística. É preciso sentir o terreno para saber se a nave espacial é suscetível de cair ou se vai embater na rocha que estava mesmo à beira do local onde foi finalmente escolhido, chamado Nightingale. Se isso tivesse acontecido, teria sido desastroso. Estavam em jogo mil milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes americanos”, disse o guitarrista dos Queen e astrofísico.