O Manchester City, atual campeão inglês e europeu de futebol, foi eliminado esta quarta-feira logo de entrada na Taça da Liga, derrotado por 1-0 em Newcastle, na terceira eliminatória.

Em frente, segue o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, bem como os históricos Liverpool (3-1 ao Leicester, com um golo de Diogo Jota), Arsenal (1-0 ao Brentford) e Chelsea (1-0 ao Brighton).

Os Sky Blues, com percurso perfeito na Liga, arriscaram e apresentaram em Saint James’ Park uma equipa essencialmente composta por não titulares. Saíram-se mal com a experiência e perdem a segunda prova da época – a primeira foi a Community Shield, na qual foi derrotado pelo Arsenal.

Claramente moralizado, depois do nulo em casa do AC Milan e dos 8-0 ao Sheffield, o Newcastle fez tudo por ganhar e a vitória acaba por ser escassa, valendo o golo de Alexander Isak, aos 53 minutos.

Matheus Nunes foi o único português em jogo nos citizens, entrando aos 68. Rúben Dias não saiu do banco e Bernardo Silva continua a recuperar de lesão no joelho.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva e com João Palhinha como estratega do meio-campo, recebeu e bateu, por 2-1, o Norwich, do Championship.

Em Craven Cottage, adiantou-se o Fulham através do brasileiro Carlos Vinícius (minuto 12), elevando depois para 2-0, golo do nigeriano Iwobi (72).

O espanhol Borja Sainz, aos 75, reduziu o marcador para o 2-1 final.

Diogo Jota fechou, aos 89 minutos, a contagem da receção do Liverpool ao Leicester, igualmente do segundo escalão. Os outros golos dos ‘reds’ foram de Gakpo (48) e Szoboszlai (70).

O Leicester, com Ricardo Pereira no eixo da defesa, adiantara-se logo no terceiro minuto, golo de McAteer, mas acabou por não saber gerir a vantagem.

O Chelsea ganhou por 1-0 na receção ao Brighton (golo de Jackson, aos 50 minutos) e o Arsenal triunfou em Brentford, pela mesma margem (Nelson, 08).

Beto foi suplente utilizado no triunfo, por 2-1, do Everton em Birmingham, sobre o Aston Villa.