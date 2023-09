É um Folio “na sombra” de José Pinho. A programação deste ano do festival literário, apresentada esta quinta-feira aos jornalistas e que decorrerá pela oitava vez no concelho de Óbidos, reflete a cada passo a influência do livreiro e divulgador cultural, fundador da conhecida livraria Ler Devagar e do próprio festival. De 12 a 22 de outubro, com mais de 600 eventos, entre lançamentos, concertos, exposições e conversas com autores e personalidades várias, num programa pensado à imagem de uma das principais constantes na vida de José Pinho: o “risco”.

A apresentação desta quinta-feira, que decorreu no Centro Cultural do Bairro Alto – um espaço multidisciplinar, que abrirá ao público nas próximas semanas e era um dos grandes projetos ao qual Pinho estava dedicado antes de morrer, no passado mês de maio – serviu para apresentar a longa lista de convidados, nacionais e internacionais, que vão passar por Óbidos no próximo mês de outubro.

